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Фрахт контейнера из Китая в Россию Новороссийск

kitaj

Фрахт контейнера из Китая: как сэкономить деньги и время

Выбрать контейнер для перевозки из Китая

Первый шаг – это выбор контейнера. Для перевозки из Китая в Новороссийск используются контейнеры двух основных типов: 20-футовые и 40-футовые.

20-футовые контейнеры имеют длину 20 футов (около 6 метров), ширину 8 футов (около 2,4 метра) и высоту 8 футов (около 2,4 метра). Они подходят для перевозки небольших или средних грузов.

40-футовые контейнеры имеют длину 40 футов (около 12 метров), ширину 8 футов (около 2,4 метра) и высоту 8 футов (около 2,4 метра). Они подходят для перевозки больших или тяжелых грузов.

При выборе контейнера необходимо учитывать следующие факторы:

    • Объем и вес груза. Контейнер должен быть достаточно большим, чтобы вместить весь груз. Он также должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес груза.
    • Тип груза. Некоторые грузы требуют использования специальных контейнеров. Например, для перевозки опасных грузов используются контейнеры, соответствующие требованиям ADR.
    • Маршрут перевозки. Если маршрут перевозки включает в себя перегрузку контейнеров, необходимо выбрать контейнеры, соответствующие стандартам ISO.

Найти надежного фрахтового брокера

Фрахтовый брокер – это посредник, который помогает грузоотправителям и грузополучателям в организации контейнерных перевозок.

При выборе фрахтового брокера необходимо учитывать следующие факторы:

  • Опыт работы. Брокер с большим опытом работы имеет более обширные знания и связи, что может помочь сэкономить время и деньги.
  • Репутация. Перед заключением договора рекомендуется проверить репутацию брокера.
  • Услуги. Брокер должен предлагать полный спектр услуг, необходимых для организации контейнерных перевозок.

Как рассчитать стоимость фрахта из Китая

Цена фрахта контейнера из Китая зависит от следующих факторов:

  • Тип контейнера. 20-футовые контейнеры, как правило, стоят дешевле, чем 40-футовые.
  • Маршрут перевозки. Чем длиннее маршрут, тем выше стоимость фрахта.
  • Сезонность. В высокий сезон стоимость фрахта может быть выше.
  • Погода. В случае штормов или других неблагоприятных погодных условий стоимость фрахта может быть выше.

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Нажмите на расчет стоимости,  заполните необходимые поля для заявки и отправьте на расчет.

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