Первый шаг – это выбор контейнера. Для перевозки из Китая в Новороссийск используются контейнеры двух основных типов: 20-футовые и 40-футовые.

20-футовые контейнеры имеют длину 20 футов (около 6 метров), ширину 8 футов (около 2,4 метра) и высоту 8 футов (около 2,4 метра). Они подходят для перевозки небольших или средних грузов.

40-футовые контейнеры имеют длину 40 футов (около 12 метров), ширину 8 футов (около 2,4 метра) и высоту 8 футов (около 2,4 метра). Они подходят для перевозки больших или тяжелых грузов.